Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт
Киев • УНН
Трэвис Келси подтвердил свадьбу с Тейлор Свифт в Madison Square Garden. Церемонию провёл Адам Сэндлер.
Трэвис Келси признался, что женитьба на Тейлор Свифт превзошла всё, о чём он мог мечтать, и назвал их свадьбу лучшей ночью в своей жизни. Об этом сообщает E! News со ссылкой на новое интервью спортсмена ESPN, пишет УНН.
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Во время разговора ведущий Крис Берман пошутил с Келси, спросив, действительно ли тот женился. Спортсмен подтвердил это и рассказал о июльской свадьбе, которая состоялась в нью-йоркском Madison Square Garden.
Это была лучшая ночь в моей жизни. Женитьба на Тейлор была чем-то большим, чем я мог себе представить, благодаря всем людям, которые пришли, и количеству любви, витавшей в воздухе
Свадьбу провёл Адам Сэндлер
Ранее Келси уже делился подробностями церемонии в своём подкасте New Heights. По его словам, они со Свифт хотели провести свадьбу в максимально приватной атмосфере и остались благодарны команде Madison Square Garden за организацию мероприятия.
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Особую роль в церемонии получил актёр Адам Сэндлер. По словам Келси, он специально получил право проводить церемонию бракосочетания в штате Нью-Йорк и официально поженил пару.
Келси рассказал, что они со Свифт запомнят этот вечер навсегда – от обмена клятвами до празднования с гостями. По его словам, единственное, о чём он сожалеет, – что свадьба не могла длиться дольше.
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