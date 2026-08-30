Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТП

Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч на лечение жительницы Коннектикута Эшли Тонтон, которая получила тяжелые травмы, когда помогала людям после автомобильной аварии. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Сбор средств для Тонтон организовали на GoFundMe, чтобы покрыть расходы на операции и длительное восстановление. Вместе с пожертвованием Свифт оставила короткое сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления и выразила поддержку ее семье.

По данным организаторов сбора, 18 июля во время сильного ливня на трассе I-95 Тонтон остановилась, чтобы помочь людям, попавшим в аварию. В этот момент другой автомобиль потерял управление из-за аквапланирования и направился в их сторону.

Тонтон оттолкнула другого человека из-под удара

Как отмечается на странице сбора, женщина успела оттолкнуть другого человека из опасной зоны, но сама приняла на себя основной удар автомобиля. В результате она получила травмы, угрожавшие жизни.

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Тонтон предстоят операции и длительная реабилитация. После пожертвования Свифт женщина публично поблагодарила певицу и назвала ее поддержку "ошеломительной и очень трогательной".

Эшли Тонтон является матерью троих детей. Организаторы сбора отмечают, что ее восстановление будет сложным и длительным, поэтому средства направляют на лечение и связанные с ним расходы.

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