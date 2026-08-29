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Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни00:05 • 796 просмотра
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Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни

Киев • УНН

 • 796 просмотра

6-летняя Дейзи захотела повторить трюк из песни The One That Got Away. Перри объяснила, что крыша их дома слишком высокая.

Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни

Американская певица Кэти Перри рассказала, как ее 6-летняя дочь Дейзи Дав захотела в будущем повторить один из поступков, о котором поется в хите матери The One That Got Away. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью артистки Entertainment Tonight, пишет УНН.

Подробности

По словам Перри, дочь подпевала ее песне 2010 года и обратила внимание на строку о том, как герои украли алкоголь у родителей и забрались на крышу.

Она сказала: "Однажды, когда я вырасту, я это сделаю"

– рассказала Перри.

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Певица сразу дала понять дочери, что повторять такой поступок не стоит.

Нет, девочка! У нас слишком высокая крыша!

– вспомнила она свой ответ.

Какой характер у дочери Перри и Блума

По словам 41-летней артистки, ее не удивляет смелость Дейзи, ведь девочка унаследовала черты обоих родителей – Перри и ее бывшего партнера Орландо Блума.

Она прямолинейная, ничего не боится. Она – это и Орландо, и я

– рассказала певица.

Перри также поделилась историей о том, как дочь потеряла первый молочный зуб. Тогда "зубная фея" принесла Дейзи маленькую пачку оранжевых Tic Tac, которых она очень хотела.

Кроме того, артистка на протяжении многих лет хранит часть своих концертных костюмов для дочери. Перри рассчитывает, что Дейзи сможет носить их, когда подрастет.

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Степан Гафтко

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