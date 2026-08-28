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Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьеры

Киев • УНН

 • 3672 просмотра

Холли Мари Комбс объявила о завершении актёрской карьеры из-за нехватки интересных ролей и желания больше времени уделять семье. Она не исключает возвращения на экран.

Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьеры

Актриса сериала «Все женщины — ведьмы» Холли Мари Комбс подтвердила, что завершила актерскую карьеру, почти через семь лет после своего последнего появления на экране. Об этом она рассказала 25 августа в собственном подкасте House of Halliwell, передает E! Online, пишет УНН.

Детали

Комбс объяснила, что в последнее время не получала предложений, которые заставили бы ее захотеть вернуться к работе перед камерой. По ее словам, с возрастом количество доступных ролей для актрис становится меньше, а сами предложения — менее интересными.

Вещи, которые я получала и которые попадали на мой стол, не были настолько уж незначительными, чтобы я подумала: «О боже, это действительно замечательно. Мне нужно это сделать». А поскольку я нахожусь в диапазоне от 40 до 50, пул вакансий становится все меньше и меньше. И я чувствую, что должности становятся немного менее интересными

— объяснила актриса.

Комбс также отметила, что хочет больше времени проводить с семьей. Она воспитывает троих детей — 22-летнего Финли, 19-летнего Райли и 17-летнюю Келли.

Комбс не исключает возвращения на экран

Актриса призналась, что время от времени скучает по работе перед камерой. По ее словам, актерство давало ей возможность полностью погружаться в образ другого человека и на некоторое время отвлекаться от собственной жизни.

Иногда мне этого не хватает. Потому что, как вы сказали, бывают такие моменты, когда вы вовлечены, играете и работаете, и я думаю, что это просто как быть в настоящем

— сказала Комбс.

В то же время она продолжает заниматься другими проектами, в частности ведет подкаст House of Halliwell и развивает собственный бизнес. Актриса не исключила возможности вернуться к съемкам в будущем, отметив, что после того, как ее младший сын окончит среднюю школу, у нее будет значительно больше свободного времени.

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Степан Гафтко

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