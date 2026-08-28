Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єри

Акторка серіалу "Всі жінки відьми" Холлі Марі Комбс підтвердила, що завершила акторську кар'єру, майже через сім років після останньої появи на екрані. Про це вона розповіла 25 серпня у власному подкасті House of Halliwell, передає E! Online, пише УНН.

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Комбс пояснила, що останнім часом не отримувала пропозицій, які змусили б її захотіти повернутися до роботи перед камерою. За її словами, з віком кількість доступних ролей для акторок стає меншою, а самі пропозиції - менш цікавими.

Речі, які я отримувала та потрапляли на мій стіл, не були такими вже й дрібними, щоб я подумала: "О Боже, це справді чудово. Мені потрібно це зробити". А оскільки я перебуваю в діапазоні від 40 до 50, пул вакансій стає ще меншим і меншим. І я відчуваю, що посади стають трохи менш цікавими - пояснила акторка.

Комбс також зазначила, що хоче більше часу проводити з родиною. Вона виховує трьох дітей - 22-річного Фінлі, 19-річного Райлі та 17-річну Келлі.

Комбс не виключає повернення на екран

Акторка зізналася, що час від часу сумує за роботою перед камерою. За її словами, акторство давало їй можливість повністю занурюватися в образ іншої людини та на певний час відволікатися від власного життя.

Іноді мені цього не вистачає. Бо, як ви сказали, бувають такі моменти, коли ви залучені, граєте та працюєте, і я думаю, що це просто як бути присутнім - сказала Комбс.

Водночас вона продовжує займатися іншими проєктами, зокрема веде подкаст House of Halliwell та розвиває власні бізнеси. Акторка не виключила можливості повернутися до зйомок у майбутньому, зазначивши, що після закінчення її молодшим сином середньої школи матиме значно більше вільного часу.

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