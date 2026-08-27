Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранах
Київ • УНН
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у бродвейській виставі з прем’єрою 2 лютого 2027 року. Він зіграє дорослу версію героя.
Руперт Грінт знову зіграє Рона Візлі у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя", прем’єра якої на Бродвеї запланована на 2 лютого 2027 року. Про це повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Актор повернеться до ролі через понад 15 років після завершення зйомок кінофраншизи "Гаррі Поттер". Цього разу Грінт зіграє дорослу версію Рона Візлі у театральному продовженні історії про дітей Гаррі, Рона та Герміони.
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Актор також розповів, що повернення до персонажа має для нього особливе значення. "Рон Візлі був частиною мене з 11 років, і я не можу дочекатися, щоб знову зустрітися з ним на цьому етапі життя", - заявив Грінт.
Грінт повернеться до ролі через 15 років
За словами актора, теперішній етап його життя робить повернення до Рона одночасно знайомим і новим.
Є щось таке особливе і повне в тому, щоб знову стати на місце Рона тепер, коли ми обидва батьки; це якось дуже знайомо і зовсім нове
Вистава "Гаррі Поттер і прокляте дитя" розповідає про події після завершення основної історії та зосереджується, зокрема, на дітях головних героїв. Постановка дебютувала на сцені у 2016 році.
До цього до бродвейської постановки приєднався Том Фелтон, який повернувся до ролі Драко Мелфоя. Він почав виконувати цю роль у листопаді 2025 року, однак має залишити виставу на початку січня 2027 року.
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