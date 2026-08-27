Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранах

Руперт Грінт знову зіграє Рона Візлі у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя", прем’єра якої на Бродвеї запланована на 2 лютого 2027 року. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Актор повернеться до ролі через понад 15 років після завершення зйомок кінофраншизи "Гаррі Поттер". Цього разу Грінт зіграє дорослу версію Рона Візлі у театральному продовженні історії про дітей Гаррі, Рона та Герміони.

Актор також розповів, що повернення до персонажа має для нього особливе значення. "Рон Візлі був частиною мене з 11 років, і я не можу дочекатися, щоб знову зустрітися з ним на цьому етапі життя", - заявив Грінт.

За словами актора, теперішній етап його життя робить повернення до Рона одночасно знайомим і новим.

Є щось таке особливе і повне в тому, щоб знову стати на місце Рона тепер, коли ми обидва батьки; це якось дуже знайомо і зовсім нове