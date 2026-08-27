Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк Лайвлі
Київ • УНН
Раян Рейнольдс привітав Блейк Лайвлі з 39-річчям і показав сімейні фото. Обличчя їхніх чотирьох дітей подружжя приховало.
Актор Раян Рейнольдс привітав дружину Блейк Лайвлі з 39-річчям та опублікував рідкісні сімейні фотографії. На знімках є Лайвлі та їхні четверо дітей - 11-річна Джеймс, 9-річна Інез, 6-річна Бетті та 3-річний Олін, повідомляє ENews, пише УНН.
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Рейнольдс опублікував фотографії в Instagram 26 серпня, наступного дня після дня народження Лайвлі. Він назвав 25 серпня "Супербоулом нашої родини" та привітав дружину з 39-річчям.
На одному зі знімків Лайвлі обіймає одну з доньок, на іншому - несе дитину на плечах. Ще на одному фото донька подружжя в рожевому костюмі супергероя жартома "б'ється" з батьками на знімальному майданчику.
Рейнольдс та Лайвлі заздалегідь обрізали або закрили обличчя дітей на фотографіях, щоб зберегти їхню приватність. Подружжя дотримується такої практики від народження першої доньки Джеймс у 2014 році.
Подружжя приховує обличчя дітей
Лайвлі раніше пояснювала, що діти не обирали публічне життя, тому батьки намагаються забезпечити їм максимально звичайне дитинство.
Наша дитина не мала можливості вибирати, чи хоче вона, щоб її особисте життя було публічним, чи ні. Тому, щоб дати їй якомога більше нормальності, ми хочемо, щоб у неї було дитинство, як у нас
Рейнольдс та Лайвлі одружилися у 2012 році. У пари четверо дітей, а їхній наймолодший син Олін народився у 2023 році.
Актор також розповідав, що разом із дружиною намагається виховувати дітей скромними, попри їхній статус та фінансові можливості батьків. Він зазначав, що для нього важливо, щоб діти мали емпатію та могли співпереживати іншим людям.
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