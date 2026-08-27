Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк Лайвли

Актёр Райан Рейнольдс поздравил жену Блейк Лайвли с 39-летием и опубликовал редкие семейные фотографии. На снимках — Лайвли и их четверо детей: 11-летняя Джеймс, 9-летняя Инез, 6-летняя Бетти и 3-летний Олин, сообщает ENews, пишет УНН.

Детали

Рейнольдс опубликовал фотографии в Instagram 26 августа, на следующий день после дня рождения Лайвли. Он назвал 25 августа «Супербоулом нашей семьи» и поздравил жену с 39-летием.

На одном из снимков Лайвли обнимает одну из дочерей, на другом — несёт ребёнка на плечах. Ещё на одной фотографии дочь супругов в розовом костюме супергероя в шутку «дерётся» с родителями на съёмочной площадке.

Рейнольдс и Лайвли заранее обрезали или закрыли лица детей на фотографиях, чтобы сохранить их приватность. Супруги придерживаются такой практики с рождения первой дочери Джеймс в 2014 году.

Супруги скрывают лица детей

Лайвли ранее объясняла, что дети не выбирали публичную жизнь, поэтому родители пытаются обеспечить им максимально обычное детство.

Наш ребёнок не имел возможности выбрать, хочет ли он, чтобы его личная жизнь была публичной или нет. Поэтому, чтобы дать ему как можно больше нормальности, мы хотим, чтобы у него было детство, как у нас — сказала Лайвли в 2016 году.

Рейнольдс и Лайвли поженились в 2012 году. У пары четверо детей, а их младший сын Олин родился в 2023 году.

Актёр также рассказывал, что вместе с женой старается воспитывать детей скромными, несмотря на статус и финансовые возможности родителей. Он отмечал, что для него важно, чтобы дети обладали эмпатией и могли сопереживать другим людям.

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