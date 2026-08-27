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Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранах

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в бродвейском спектакле, премьера которого состоится 2 февраля 2027 года. Он сыграет взрослую версию героя.

Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранах

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя», премьера которого на Бродвее запланирована на 2 февраля 2027 года. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Актер вернется к роли спустя более 15 лет после завершения съемок кинофраншизы «Гарри Поттер». На этот раз Гринт сыграет взрослую версию Рона Уизли в театральном продолжении истории о детях Гарри, Рона и Гермионы.

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— написал Гринт 26 августа в своем Instagram, опубликовав афишу спектакля.

Актер также рассказал, что возвращение к персонажу имеет для него особое значение. «Рон Уизли был частью меня с 11 лет, и я не могу дождаться, чтобы снова встретиться с ним на этом этапе жизни», — заявил Гринт.

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По словам актера, нынешний этап его жизни делает возвращение к Рону одновременно знакомым и новым.

Есть что-то настолько особенное и цельное в том, чтобы снова встать на место Рона теперь, когда мы оба стали родителями; это каким-то образом очень знакомо и совершенно ново

— сказал он.

Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» рассказывает о событиях после завершения основной истории и сосредоточен, в частности, на детях главных героев. Постановка дебютировала на сцене в 2016 году.

До этого к бродвейской постановке присоединился Том Фелтон, который вернулся к роли Драко Малфоя. Он начал исполнять эту роль в ноябре 2025 года, однако должен покинуть спектакль в начале января 2027 года.

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Степан Гафтко

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