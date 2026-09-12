Впервые в истории: украинский безэкипажный катер уничтожил российский в бою

Военно-морские силы Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины провели первый в истории бой безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-центр ВМС, передает УНН.

Детали

Морской безэкипажный катер ВМС Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" 12,7 mm, уничтожил российский безэкипажный катер.

Как это было - в видео.

Напомним

Силы обороны в ночь на 9 сентября нанесли удар по военно-морской базе в новороссийске в краснодарском регионе россии, в частности по военным кораблям и носителям "Калибров".

Позже в сети появились спутниковые снимки. Они показали повреждения 3 российских кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр" после комбинированного удара Сил обороны Украины по военному порту новороссийска в ночь против 9 сентября.