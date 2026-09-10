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Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point

Киев • УНН

 • 2496 просмотра

Антибаллистическая система Freyja будет иметь открытую архитектуру и как минимум по два варианта каждой критически важной подсистемы.

Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point

Большинство европейских компаний, привлечённых к реализации антибаллистической программы Freyja, работают над проектом по украинскому графику — 24/7. Об этом заявила генеральный директор ведущей украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех во время панельной дискуссии в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в Польше, передаёт корреспондент УНН.

Ирина Терех сообщила, что накануне вернулась из Осло, где состоялось заседание руководящего комитета с компаниями, участвующими в проекте Freyja. Такие встречи проводятся регулярно для координации работы на высоком уровне.

"Это своего рода обновление информации на очень высоком уровне. И что мне особенно нравится — большинство участников проекта Freyja являются европейскими компаниями. Они работают по украинскому графику. Поэтому, отвечая на технический вопрос, 24/7 — они очень преданы этой работе", — отметила она.

По её словам, Freyja — это приоритетный проект, поскольку перехват баллистических ракет является одним из крупнейших вызовов в оборонной промышленности. Ирина Терех подчеркнула, что уровень амбиций проекта чрезвычайно высок, однако его реализация возможна.

"Легко ли это? Нет. Но возможно ли это сделать? Безусловно, да. Потому что у нас есть лучшие люди на местах, чтобы создать независимый европейский антибаллистический щит", — заявила генеральный директор Fire Point.

Ирина Терех также напомнила, что Freyja будет работать несколько по иным принципам по сравнению с классической системой противовоздушной обороны. В частности, система не будет иметь kill switch, то есть возможности дистанционного отключения, должна быть интероперабельной и не зависеть от одного поставщика. По её словам, Freyja строится по принципу "Lego", что позволит различным производителям присоединяться к проекту и интегрировать свои компоненты.

"Это требует открытой архитектуры, единого протокола и обмена интеллектуальной собственностью, чтобы ни один из участников не имел возможности закрыть программу. Мы также не хотим зависеть от одного конкретного поставщика. И мы также рассчитываем иметь как минимум два варианта для каждой критически важной подсистемы, чтобы гарантировать её совместимость и возможность замены", — добавила она.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провёл встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнёров, посвящённую реализации антибаллистической программы Freyja. Во встрече приняли участие руководители оборонных компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Стороны согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своём уровне, а производители и разработчики — на своём.

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологиипубликации
Ирина Терех
Fire Point
Осло
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Польша