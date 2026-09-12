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ВСУ провели одну из самых успешных контрнаступательных операций года под Лиманом — OSINT-аналитик

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

Украинские силы отбросили российские войска к реке Жеребец возле Невского и Макеевки. Продвижение вернуло фронт к конфигурации мая 2025 года.

ВСУ провели одну из самых успешных контрнаступательных операций года под Лиманом — OSINT-аналитик

Силы обороны Украины провели под Лиманом одну из самых успешных контрнаступательных операций в этом году и, по оценке OSINT-аналитика Клемана Молена, освободили более 200 кв. км территории. Об этом сообщил Молен, опубликовав таймлапс изменений линии фронта, пишет УНН.

Детали

Под Лиманом Силы обороны Украины провели одну из самых успешных контрнаступательных операций в этом году

– отметил аналитик.

По его оценке, украинским подразделениям удалось отбросить российские войска к реке Жеребец в районе Невского и Макеевки.

Линия фронта откатилась к конфигурации 2025 года

В результате продвижения украинских войск конфигурация линии фронта на этом участке приблизилась к той, которая была в мае 2025 года.

Опубликованный Моленом таймлапс демонстрирует изменения на этом участке фронта в период с 22 мая по 5 сентября. Оценка относительно более 200 кв. км освобожденной территории в настоящее время основывается на данных OSINT-аналитика.

Степан Гафтко

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