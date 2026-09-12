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ЗСУ провели одну з найуспішніших контрнаступальних операцій року під Лиманом – OSINT-аналітик

Київ • УНН

 • 1806 перегляди

Українські сили відкинули російські війська до річки Жеребець біля Невського та Макіївки. Просування повернуло фронт до конфігурації травня 2025 року.

ЗСУ провели одну з найуспішніших контрнаступальних операцій року під Лиманом – OSINT-аналітик

Сили оборони України провели під Лиманом одну з найуспішніших контрнаступальних операцій цього року та, за оцінкою OSINT-аналітика Клемана Молена, звільнили понад 200 кв. км території. Про це повідомив Молен, опублікувавши таймлапс змін лінії фронту, пише УНН.

Деталі

Під Лиманом Сили оборони України провели одну з найуспішніших контрнаступальних операцій цього року

– зазначив аналітик.

За його оцінкою, українським підрозділам вдалося відкинути російські війська до річки Жеребець у районі Невського та Макіївки.

Лінія фронту відкотилася до конфігурації 2025 року

Унаслідок українського просування конфігурація лінії фронту на цій ділянці наблизилася до тієї, яка була у травні 2025 року.

Опублікований Моленом таймлапс демонструє зміни на цій ділянці фронту в період із 22 травня до 5 вересня. Оцінка щодо понад 200 кв. км звільненої території наразі ґрунтується на даних OSINT-аналітика.

ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW12.09.26, 09:18 • 13266 переглядiв

Степан Гафтко

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