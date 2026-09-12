ЗСУ провели одну з найуспішніших контрнаступальних операцій року під Лиманом – OSINT-аналітик
Київ • УНН
Українські сили відкинули російські війська до річки Жеребець біля Невського та Макіївки. Просування повернуло фронт до конфігурації травня 2025 року.
Сили оборони України провели під Лиманом одну з найуспішніших контрнаступальних операцій цього року та, за оцінкою OSINT-аналітика Клемана Молена, звільнили понад 200 кв. км території. Про це повідомив Молен, опублікувавши таймлапс змін лінії фронту, пише УНН.
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Під Лиманом Сили оборони України провели одну з найуспішніших контрнаступальних операцій цього року
За його оцінкою, українським підрозділам вдалося відкинути російські війська до річки Жеребець у районі Невського та Макіївки.
Лінія фронту відкотилася до конфігурації 2025 року
Унаслідок українського просування конфігурація лінії фронту на цій ділянці наблизилася до тієї, яка була у травні 2025 року.
Опублікований Моленом таймлапс демонструє зміни на цій ділянці фронту в період із 22 травня до 5 вересня. Оцінка щодо понад 200 кв. км звільненої території наразі ґрунтується на даних OSINT-аналітика.
ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW12.09.26, 09:18 • 13266 переглядiв