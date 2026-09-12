У Татарстані літак із курсантом за штурвалом впав прямо на город, 2 людини загинули

У Татарстані легкомоторний літак Cessna 172 зіткнувся з телевежею та впав на город приватного будинку. За штурвалом перебував курсант, для якого цей політ був першим, повідомляє російський Telegram-канал Baza, пише УНН.

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Авіакатастрофа сталася у селі Шемордан. За попередніми даними, під час польоту з гори Висока курсант Володимир Ж. при наближенні до телевежі неправильно розрахував відстань.

Літак зачепив телевежу крилом, після чого втратив керування та впав на город приватного домоволодіння.

На борту перебував досвідчений інструктор

Разом із курсантом у Cessna 172 перебував пілот-інструктор із 10-річним досвідом польотів. Обидва чоловіки зазнали смертельних травм і загинули до прибуття співробітників МНС та швидкої допомоги.

Офіційна причина авіакатастрофи наразі не встановлена. Екстрені служби з'ясовують усі обставини падіння літака.

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