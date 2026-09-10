Українська модель вижила в авіакатастрофі у Венесуелі, вона летіла разом із відомими бізнесменами
Київ • УНН
Софія Комар вижила після падіння літака у штаті Болівар, але отримала травми. Влада Венесуели розслідує причини аварії.
Українська модель Софія Комар опинилася серед пасажирів невеликого літака, який розбився у венесуельському штаті Болівар після вильоту з Національного парку Канайма. Вона вижила та отримала травми, повідомляє El Pitazo, пише УНН.
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Аварія сталася 6 вересня в Сьюдад-Боліварі. Літак із реєстраційним номером YV2199 прямував із Канайми та, за даними джерела видання, мав дозаправитися перед подальшим польотом до Каракаса.
На борту, крім Комар, перебували венесуельські бізнесмени Домінго Арнальдо Амаро Чакон і Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон, а також Рауль Фрагоса та Майкл Бредлі. Літаком керували пілот Ернесто Маседа та другий пілот Хосе Гонсалес.
Що відомо про українку
El Pitazo називає Софію Комар українською моделлю, чиї роботи публікувалися в журналі Elle. За даними видання, перед аварією вона разом з іншими пасажирами провела понад 5 днів у Національному парку Канайма, який входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
У соцмережах Комар публікувала фотографії з поїздки. Джерела El Pitazo стверджують, що група зупинялася в одному з найдорожчих туристичних таборів регіону Waka Wená.
Рятувальні служби повідомили, що пасажири, які вижили, отримали травми. Водночас інформацію про стан Софії Комар та медичний заклад, до якого її могли доставити, не оприлюднювали.
На фотографіях після аварії видно, що нижня частина літака частково обгоріла. Влада Венесуели розпочала розслідування причин авіакатастрофи.
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