Украинская модель выжила в авиакатастрофе в Венесуэле, она летела вместе с известными бизнесменами

Украинская модель София Комар оказалась среди пассажиров небольшого самолета, который разбился в венесуэльском штате Боливар после вылета из Национального парка Канайма. Она выжила и получила травмы, сообщает El Pitazo, пишет УНН.

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Авария произошла 6 сентября в Сьюдад-Боливаре. Самолет с регистрационным номером YV2199 следовал из Канаймы и, по данным источника издания, должен был дозаправиться перед дальнейшим полетом в Каракас.

На борту, кроме Комар, находились венесуэльские бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон, а также Рауль Фрагоса и Майкл Брэдли. Самолетом управляли пилот Эрнесто Маседа и второй пилот Хосе Гонсалес.

Что известно об украинке

El Pitazo называет Софию Комар украинской моделью, чьи работы публиковались в журнале Elle. По данным издания, перед аварией она вместе с другими пассажирами провела более 5 дней в Национальном парке Канайма, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В соцсетях Комар публиковала фотографии с поездки. Источники El Pitazo утверждают, что группа остановилась в одном из самых дорогих туристических лагерей региона Waka Wená.

Спасательные службы сообщили, что выжившие пассажиры получили травмы. При этом информацию о состоянии Софии Комар и медицинском учреждении, куда ее могли доставить, не обнародовали.

На фотографиях после аварии видно, что нижняя часть самолета частично сгорела. Власти Венесуэлы начали расследование причин авиакатастрофы.

В результате авиакатастрофы на Аляске погибли четыре человека, находившиеся на борту