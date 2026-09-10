Ворог атакував Павлоград: є загиблі та 18 поранених, горять торговельні павільйони
Київ • УНН
Російська атака на Павлоград забрала життя двох людей і поранила 18. Горять авто, торговельні павільйони та магазин; ймовірно, є влучання у ТРЦ перевіряють.
Армія рф атакувала Павлоград - пошкоджено торговельні павільйони та магазин, двоє людей загинули і ще 18 - поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград
За його словами, внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин.
У мережі повідомляють, що є влучання у ТРЦ "Гулівер". Офіційного підтвердження наразі немає.
ТРЦ Києва змінюють правила роботи під час тривог: хто працюватиме при загрозі дронів10.09.26, 17:14 • 1156 переглядiв