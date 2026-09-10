Ворог атакував Павлоград: є загиблі та 18 поранених, горять торговельні павільйони

Армія рф атакувала Павлоград - пошкоджено торговельні павільйони та магазин, двоє людей загинули і ще 18 - поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград - повідомив Ганжа.

За його словами, внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

У мережі повідомляють, що є влучання у ТРЦ "Гулівер". Офіційного підтвердження наразі немає.

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