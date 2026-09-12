В Татарстане самолёт с курсантом за штурвалом упал прямо на огород, 2 человека погибли

$44.5551.76
ukenru
10:15 • 1972 просмотра
Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский
08:59 • 10895 просмотра
В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли
08:52 • 11081 просмотра
Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе
08:47 • 8022 просмотра
Генштаб подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области рф
08:20 • 9172 просмотра
«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point
08:14 • 8792 просмотра
Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным на саммите G20 в Майами
07:03 • 12142 просмотра
Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок
06:49 • 12458 просмотра
Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»Video
06:21 • 12350 просмотра
В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали за убийство товарища на детской площадкеVideo
06:18 • 12516 просмотра
ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.7м/с
90%
749мм
Популярные новости
Делаем всё для защиты неба — Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые проходят подготовку в КанадеVideo12 сентября, 02:30 • 10436 просмотра
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США12 сентября, 04:17 • 15963 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo05:01 • 15442 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 12511 просмотра
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 10992 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 11054 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 49249 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 51768 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 72214 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 82350 просмотра
Актуальные люди
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ханно Певкур
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Иран
Одесса
Реклама
УНН Lite
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto07:51 • 7430 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 12561 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 33569 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 46731 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 48458 просмотра
Актуальное
Отопление
ATACMS
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
9К720 Искандер

В Татарстане самолёт с курсантом за штурвалом упал прямо на огород, 2 человека погибли

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Лёгкомоторный Cessna 172 упал на огород в селе Шемордан после столкновения с телевышкой. Курсант и инструктор погибли.

В Татарстане самолёт с курсантом за штурвалом упал прямо на огород, 2 человека погибли

В Татарстане легкомоторный самолёт Cessna 172 столкнулся с телевышкой и упал на огород частного дома. За штурвалом находился курсант, для которого этот полёт был первым, сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Подробности

Авиакатастрофа произошла в селе Шемордан. По предварительным данным, во время полёта с горы Высокая курсант Владимир Ж. при приближении к телевышке неправильно рассчитал расстояние.

Самолёт задел телевышку крылом, после чего потерял управление и упал на огород частного домовладения.

На борту находился опытный инструктор

Вместе с курсантом в Cessna 172 находился пилот-инструктор с 10-летним опытом полётов. Оба мужчины получили смертельные травмы и погибли до прибытия сотрудников МЧС и скорой помощи.

Официальная причина авиакатастрофы пока не установлена. Экстренные службы выясняют все обстоятельства падения самолёта.

Украинская модель выжила в авиакатастрофе в Венесуэле, она летела вместе с известными бизнесменами10.09.26, 23:30 • 4468 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Село