В Татарстане самолёт с курсантом за штурвалом упал прямо на огород, 2 человека погибли

В Татарстане легкомоторный самолёт Cessna 172 столкнулся с телевышкой и упал на огород частного дома. За штурвалом находился курсант, для которого этот полёт был первым, сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.

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Авиакатастрофа произошла в селе Шемордан. По предварительным данным, во время полёта с горы Высокая курсант Владимир Ж. при приближении к телевышке неправильно рассчитал расстояние.

Самолёт задел телевышку крылом, после чего потерял управление и упал на огород частного домовладения.

На борту находился опытный инструктор

Вместе с курсантом в Cessna 172 находился пилот-инструктор с 10-летним опытом полётов. Оба мужчины получили смертельные травмы и погибли до прибытия сотрудников МЧС и скорой помощи.

Официальная причина авиакатастрофы пока не установлена. Экстренные службы выясняют все обстоятельства падения самолёта.

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