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Ірак вперше з початку війни в Ірані запропонував нафту за межами Перської затоки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

SOMO виставила Basrah Medium і Heavy для перевантаження біля Оману наступного місяця. Рішення ухвалили на тлі війни та загроз у протоці.

Ірак вперше з початку війни в Ірані запропонував нафту за межами Перської затоки - ЗМІ

Ірак вперше з початку війни з Іраном пропонує покупцям своєї нафти можливість отримувати поставки за межами Перської затоки. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Державна нафтова компанія країни SOMO пропонує нафту сортів "Basrah Medium" та "Heavy", яку наступного місяця можна буде забрати шляхом перевантаження з судна на судно поблизу узбережжя Оману в рамках тендеру. Це зміна курсу для Іраку, який після початку конфлікту пропонував великі знижки, щоб заохотити трейдерів та нафтопереробні підприємства завантажувати його нафту в глибині затоки

- пише видання.

Зазначається, що поки що не зовсім зрозуміло, як SOMO планує вивозити нафту з Перської затоки, але під час війни низці компаній, зокрема Vitol Group та TotalEnergies SE, вдалося доставити іракську нафту світовим споживачам.

Пропозиція щодо завантаження іракської нафти за межами Ормузської протоки підкреслює, що нафта продовжує надходити з Перської затоки, незважаючи на постійну загрозу атак. Танкери часто проходять через вузьку протоку з вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення, а значні обсяги поставок допомагають утримувати ціни на нафту під контролем.

Нагадаємо

Ціни на нафту впали в четвер, продовживши серію падінь, на тлі очікувань, що переговори між Іраном та Катаром можуть відкрити Ормузьку протоку та зменшити перебої у постачаннях, спричинені війною на Близькому Сході.

Павло Башинський

Світ
Bloomberg
Ірак
Катар
Оман
Іран