Нафта продовжує дешевшати на тлі сподівань на переговори на Близькому Сході

$44.670.0352.090.07
ukenru
06:19 • 4130 перегляди
Сім балістичних ракет і "Онікс" та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч
05:33 • 4700 перегляди
Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуруPhoto
04:30 • 17829 перегляди
Італія передасть Україні чотири батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі та радари
04:24 • 17229 перегляди
Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News
01:35 • 13014 перегляди
рф має до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами РМ-48У по УкраїніPhoto
27 серпня, 00:51 • 20819 перегляди
росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО
26 серпня, 23:36 • 20682 перегляди
У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів
26 серпня, 20:54 • 16257 перегляди
росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
26 серпня, 19:09 • 20568 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
26 серпня, 18:45 • 18693 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1м/с
74%
752мм
Популярнi новини
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 16267 перегляди
Запаси дизельного пального у США впали до рекордного сезонного мінімумуPhoto26 серпня, 23:15 • 5030 перегляди
росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення26 серпня, 23:25 • 11649 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 15716 перегляди
Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзаклад05:17 • 4608 перегляди
Публікації
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими06:59 • 722 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 37744 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 37227 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 42088 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 56671 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Олег Кіпер
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Тибет
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 15921 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 16469 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 43612 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 42044 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 44067 перегляди
Актуальне
Brent
Storm Shadow
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Іскандер (ОТРК)

Нафта продовжує дешевшати на тлі сподівань на переговори на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Brent і WTI подешевшали на 0,5% на тлі переговорів щодо Ормузької протоки. Запаси дистилятів у США впали до сезонного мінімуму.

Нафта продовжує дешевшати на тлі сподівань на переговори на Близькому Сході

Ціни на нафту впали в четвер, продовживши серію падінь, на тлі очікувань, що переговори між Іраном та Катаром можуть відкрити Ормузьку протоку та зменшити перебої у постачаннях, спричинені війною на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 41 цент, або на 0,5%, до 87,43 долара за барель о 03:30 за Гринвічем (06:30 за Києвом), що стало четвертим днем ​​зниження. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 37 центів, або на 0,5%, до 81,86 доларів, що стало п'ятим днем ​​зниження.

Іран та Оман запропонували тимчасову угоду щодо Ормузької протоки - офіційні особи25.08.26, 20:10 • 7176 переглядiв

Іран і Оман працюють над завершенням узгодження деталей угоди про контроль над Ормузькою протокою, повідомило в середу високопоставлене іранське джерело, після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що дві країни домовилися про порядок використання водного шляху, що поєднує найбільших виробників нафти Перської затоки з ринками та джерелами доходів.

"Ціни на нафту трохи знизилися, оскільки перспективи відкриття Ормузької протоки покращилися на тлі переговорів, що тривають", - зазначив у четвер Деніел Гайнс, старший стратег із сировинних товарів в ANZ, хоча й попередив, що "зберігаються побоювання з приводу дефіциту на нафтовому ринку". Прем'єр-міністр Катару вирушить до Ірану у четвер, щоб відновити дипломатичні переговори щодо припинення конфлікту, який триває вже майже шість місяців.

США призупинили свої атаки на Іран близько місяця тому і прагнуть посилити економічний тиск на Іран, що підвищило очікування інвесторів щодо пом'якшення перебоїв у постачанні з Перської затоки.

США розпочали безпрецедентну економічну кампанію проти Ірану та розширили санкції25.08.26, 00:38 • 4068 переглядiв

Тим не менш, країни далекі одна від одної у своїх вимогах щодо припинення бойових дій, і Іран завдає ударів по суднах у Перській затоці та протоці, щоб встановити свій контроль над водним шляхом, вказує видання.

Іранські офіційні особи також заявили, що протока не відкриється, якщо США не виконають умови тимчасової угоди про припинення вогню, укладеної в червні, але згодом розірваної.

"В основі суперечки, як і раніше, лежить ядерна програма Ірану, і навряд чи це буде вирішено швидко… Іран також розуміє важливість свого географічного положення та важелів впливу, які дає Ормузька протока, тому ризик тривалої невизначеності зберігається", - сказала Пріянка Сачдева, керівник відділу аналізу ринку в Phillip Nova.

"Поки зберігається ризик проблем із постачанням, певна премія за військову безпеку може продовжувати враховуватись у ціні нафти", - додала вона.

Гайнс з ANZ також вказав на вплив війни на Близькому Сході та російсько-українську війну на ринок дизельного палива. Внаслідок конфлікту постраждали нафтопереробні заводи на Близькому Сході, також уражено кілька російських нафтопереробних заводів, що скоротило експорт від компанії, яка раніше була великим світовим постачальником дизельного палива.

Скорочення світового виробництва дизельного палива відображається у даних із запасів. Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та мазут, скоротилися на 2,2 мільйона барелів за тиждень до 21 серпня до 103,4 мільйона барелів. Гайнс заявив, що це найнижчий рівень запасів дистилятів, колись зафіксований для цієї пори року.

Індія скорочує закупівлі російської нафти та шукає альтернативи - Bloomberg26.08.26, 13:53 • 4036 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Війна в Україні
Brent
Катар
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран