Нафта продовжує дешевшати на тлі сподівань на переговори на Близькому Сході

Ціни на нафту впали в четвер, продовживши серію падінь, на тлі очікувань, що переговори між Іраном та Катаром можуть відкрити Ормузьку протоку та зменшити перебої у постачаннях, спричинені війною на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 41 цент, або на 0,5%, до 87,43 долара за барель о 03:30 за Гринвічем (06:30 за Києвом), що стало четвертим днем ​​зниження. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 37 центів, або на 0,5%, до 81,86 доларів, що стало п'ятим днем ​​зниження.

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Іран і Оман працюють над завершенням узгодження деталей угоди про контроль над Ормузькою протокою, повідомило в середу високопоставлене іранське джерело, після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що дві країни домовилися про порядок використання водного шляху, що поєднує найбільших виробників нафти Перської затоки з ринками та джерелами доходів.

"Ціни на нафту трохи знизилися, оскільки перспективи відкриття Ормузької протоки покращилися на тлі переговорів, що тривають", - зазначив у четвер Деніел Гайнс, старший стратег із сировинних товарів в ANZ, хоча й попередив, що "зберігаються побоювання з приводу дефіциту на нафтовому ринку". Прем'єр-міністр Катару вирушить до Ірану у четвер, щоб відновити дипломатичні переговори щодо припинення конфлікту, який триває вже майже шість місяців.

США призупинили свої атаки на Іран близько місяця тому і прагнуть посилити економічний тиск на Іран, що підвищило очікування інвесторів щодо пом'якшення перебоїв у постачанні з Перської затоки.

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Тим не менш, країни далекі одна від одної у своїх вимогах щодо припинення бойових дій, і Іран завдає ударів по суднах у Перській затоці та протоці, щоб встановити свій контроль над водним шляхом, вказує видання.

Іранські офіційні особи також заявили, що протока не відкриється, якщо США не виконають умови тимчасової угоди про припинення вогню, укладеної в червні, але згодом розірваної.

"В основі суперечки, як і раніше, лежить ядерна програма Ірану, і навряд чи це буде вирішено швидко… Іран також розуміє важливість свого географічного положення та важелів впливу, які дає Ормузька протока, тому ризик тривалої невизначеності зберігається", - сказала Пріянка Сачдева, керівник відділу аналізу ринку в Phillip Nova.

"Поки зберігається ризик проблем із постачанням, певна премія за військову безпеку може продовжувати враховуватись у ціні нафти", - додала вона.

Гайнс з ANZ також вказав на вплив війни на Близькому Сході та російсько-українську війну на ринок дизельного палива. Внаслідок конфлікту постраждали нафтопереробні заводи на Близькому Сході, також уражено кілька російських нафтопереробних заводів, що скоротило експорт від компанії, яка раніше була великим світовим постачальником дизельного палива.

Скорочення світового виробництва дизельного палива відображається у даних із запасів. Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та мазут, скоротилися на 2,2 мільйона барелів за тиждень до 21 серпня до 103,4 мільйона барелів. Гайнс заявив, що це найнижчий рівень запасів дистилятів, колись зафіксований для цієї пори року.

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