Іран та Оман запропонували тимчасову угоду щодо Ормузької протоки - офіційні особи

Іран та Оман у вівторок представили пропозицію про спільне створення тимчасового судноплавного каналу через Ормузьку протоку. Про це повідомили регіональні чиновники після кількох тижнів напружених переговорів між двома країнами, передає УНН із посиланням на CNN.

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Тегеран і Маскат обговорили "поетапну структуру" спільного проєкту, який передбачає створення "тимчасового судноплавного коридору" та "розмінування", йдеться у пресрелізі міністерств закордонних справ Ірану та Оману.

У заяві також зазначається, що офіційні особи продовжать переговори "з метою досягнення угоди про постійний судноплавний коридор та майбутнє управління протокою".

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Міністр закордонних справ Оману Бадр бін Хамад аль-Бусаїді відвідав Іран і провів консультації з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, повідомило раніше державне інформаційне агентство Омана (ONA). Після зустрічі протягом останніх кількох тижнів Тегеран і Маскат проводили переговори щодо стабілізації судноплавства в цьому водному шляху, який став ключовим козирем у переговорах між Іраном і США, що зайшли в глухий кут, після декількох місяців регіонального насильства.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що всі міни в Ормузькій протоці знешкоджені або висаджені в повітря, і пригрозив знищити будь-які судна, які спробують встановити нові. "Ми стежимо за кожним квадратним дюймом протоки", - сказав він.