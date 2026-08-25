Иран и Оман предложили временное соглашение по Ормузскому проливу — официальные лица

Иран и Оман во вторник представили предложение о совместном создании временного судоходного канала через Ормузский пролив. Об этом сообщили региональные чиновники после нескольких недель напряжённых переговоров между двумя странами, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Тегеран и Маскат обсудили "поэтапную структуру" совместного проекта, который предусматривает создание "временного судоходного коридора" и "разминирование", говорится в пресс-релизе министерств иностранных дел Ирана и Омана.

В заявлении также отмечается, что официальные лица продолжат переговоры "с целью достижения соглашения о постоянном судоходном коридоре и будущем управлении проливом".

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Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди посетил Иран и провёл консультации с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, ранее сообщило государственное информационное агентство Омана (ONA). После встречи в течение последних нескольких недель Тегеран и Маскат вели переговоры по стабилизации судоходства на этом водном пути, который стал ключевым козырем в зашедших в тупик переговорах между Ираном и США после нескольких месяцев регионального насилия.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил, что все мины в Ормузском проливе обезврежены или взорваны, и пригрозил уничтожить любые суда, которые попытаются установить новые. "Мы следим за каждым квадратным дюймом пролива", — сказал он.