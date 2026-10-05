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Что празднуют 5 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2976 просмотра

5 октября отмечают Всемирный день учителя, среды обитания и архитектуры. Португалия празднует День Республики, а Вануату — День Конституции.

Что празднуют 5 октября в Украине и мире

5 октября в мире под эгидой ООН и ЮНЕСКО отмечают Всемирный день учителя, Всемирный день Хабитат и Всемирный день архитектуры, Португалия празднует День Республики, а Вануату — День Конституции. В церковном календаре по новому стилю почитают святую мученицу Харитину, а по старому стилю вспоминают пророка Иону и священномученика Фоку, епископа Синопского, пишет УНН.

 Всемирный день учителя (World Teachers' Day)

Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году в память о принятии 5 октября 1966 года совместной Рекомендации ЮНЕСКО и Международной организации труда (МОТ) о статусе учителей. Событие подчёркивает фундаментальную роль педагогов в развитии общества, формировании человеческого капитала и обеспечении качественного образования для всех. Этот день призывает поддерживать учителей, улучшать условия их труда, повышать социальный статус профессии и обеспечивать надлежащее финансирование сферы образования во всём мире.

 Всемирный день Хабитат (World Habitat Day)

Официальный день ООН, учреждённый Генеральной Ассамблеей в 1985 году (резолюция 40/202), который отмечается в первый понедельник октября. Событие посвящено состоянию населённых пунктов, урбанизации и праву каждого на достойное, безопасное и доступное жильё. День призывает к устойчивому развитию городов, преодолению бедности, сокращению выбросов в мегаполисах и адаптации городской инфраструктуры к вызовам глобального изменения климата.

 Всемирный день архитектуры (World Architecture Day)

Учреждён Международным союзом архитекторов (UIA) в 1985 году и приурочен к первому понедельнику октября. Праздник объединяет архитекторов, урбанистов и дизайнеров по всему миру, подчёркивая важность ответственного архитектурного проектирования, сохранения исторического наследия, создания инклюзивных городских пространств и внедрения «зелёного» строительства.

 Португалия: День Республики (Dia da República)

Главный национальный праздник страны в честь свержения монархии и провозглашения Первой Португальской Республики 5 октября 1910 года. В этот день в Лиссабоне с участием руководства государства проходят торжественные поднятия флага, возложения цветов к национальным мемориалам и культурные мероприятия, символизирующие приверженность демократическим ценностям.

 Вануату: День Конституции (Constitution Day)

Официальный государственный праздник тихоокеанского островного государства в честь принятия его первой суверенной Конституции 5 октября 1979 года (накануне обретения независимости от Великобритании и Франции в 1980 году). Событие отмечается торжественными речами, традиционными обрядами и праздничными мероприятиями по всей стране.

 По новому календарю православные и греко-католические верующие почитают память святой мученицы Харитины. Святая Харитина жила в III–IV веках и была осиротевшей девушкой, воспитанной благочестивым христианином Клавдием. За распространение христианской веры и отказ принести жертву языческим идолам во времена императора Диоклетиана она подверглась жестоким пыткам и приняла мученическую смерть, став символом чистоты, непоколебимой веры и духовной стойкости.

 По старому календарю верующие почитают память святого пророка Ионы  и священномученика Фоки, епископа Синопского. Пророк Иона — один из 12 малых библейских пророков, чей подвиг и трёхдневное пребывание в чреве гигантской рыбы считаются прообразом трёхдневного воскресения Христа. Священномученик Фока прославился милосердием и чудесами в городе Синопе, где принял мученическую смерть за веру во время правления императора Траяна.

Александра Месенко

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