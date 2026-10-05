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Що святкують 5 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2464 перегляди

5 жовтня відзначають Всесвітній день вчителя, хабітат і архітектури. Португалія святкує День Республіки, а Вануату — День Конституції.

Що святкують 5 жовтня в Україні та світі

5 жовтня у світі під егідою ООН та ЮНЕСКО відзначають Всесвітній день вчителя, Всесвітній день хабітат та Всесвітній день архітектури, Португалія святкує День Республіки, а Вануату — День Конституції. У церковному календарі за новим стилем вшановують святу мученицю Харитину, а за старим стилем згадують пророка Йону та священномученика Фоку, єпископа Синопського, пише УНН.

 Всесвітній день вчителя (World Teachers' Day)

Заснований ЮНЕСКО у 1994 році на згадку про прийняття 5 жовтня 1966 року спільної Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці (МОП) щодо статусу вчителів. Подія підкреслює фундаментальну роль педагогів у розвитку суспільства, формуванні людського капіталу та забезпеченні якісної освіти для всіх. День є закликом до підтримки вчителів, покращення умов їхньої праці, підвищення соціального статусу професії та забезпечення належного фінансування освітньої галузі по всьому світу.

 Всесвітній день проживання (World Habitat Day)

Офіційний день ООН, заснований Генеральною Асамблеєю у 1985 році (резолюція 40/202), який відзначається у перший понеділок жовтня. Подія присвячена стану людських поселень, урбанізації та праву кожного на гідне, безпечне й доступне житло. День закликає до сталого розвитку міст, подолання бідності, зменшення викидів у мегаполісах та адаптації міської інфраструктури до викликів глобальної зміни клімату.

 Всесвітній день архітектури (World Architecture Day)

Започаткований Міжнародним союзом архітекторів (UIA) у 1985 році та прив'язаний до першого понеділка жовтня. Свято об'єднує архітекторів, урбаністів і дизайнерів по всьому світу, наголошуючи на важливості відповідального архітектурного проєктування, збереження історичної спадщини, створення інклюзивних міських просторів та впровадження "зеленого" будівництва.

 Португалія: День Республіки (Dia da República)

Головне національне свято країни на честь повалення монархії та проголошення Першої Португальської Республіки 5 жовтня 1910 року. Цього дня в Лісабоні за участі керівництва держави проходять урочисті підняття прапора, покладання квітів до національних меморіалів та культурні заходи, що символізують відданість демократичним цінностям.

 Вануату: День Конституції (Constitution Day)

Офіційне державне свято тихоокеанської острівної держави на честь прийняття її першої суверенної Конституції 5 жовтня 1979 року (напередодні здобуття незалежності від Великої Британії та Франції у 1980 році). Подія відзначається урочистими промовами, традиційними обрядами та святковими заходами по всій країні.

 За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини. Свята Харитина жила в III–IV століттях і була осиротілою дівчиною, вихованою благочестивим християнином Клавдієм. За поширення християнської віри та відмову принести жертву язичницьким ідолам за часів імператора Діоклетіана вона була піддана жорстоким катуванням і прийняла мученицьку смерть, ставши символом чистоти, непохитної віри та духовної стійкості.

 За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Йони  та священномученика Фоки, єпископа Синопського. Пророк Йона — один із 12 малих біблійних пророків, чий подвиг і триденне перебування в череві велетенської риби вважаються прообразом триденного воскресіння Христа. Священномученик Фока прославився милосердям та дивами у місті Синоп, де прийняв мученицьку смерть за віру за царювання імператора Траяна.

Олександра Месенко

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