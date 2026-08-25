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США знищать будь-які іранські кораблі, які встановлять нові міни в Ормузькій протоці - Трамп

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Трамп заявив, що всі міни в Ормузькій протоці знешкоджені або знищені. Він пригрозив негайно знищувати судна, які встановлюватимуть нові.

США знищать будь-які іранські кораблі, які встановлять нові міни в Ормузькій протоці - Трамп

Президент США Дональд Трамп у вівторок знову заявив, що всі міни в Ормузькій протоці знешкоджені або висаджені в повітря, і пригрозив знищити будь-які судна, які спробують встановити нові, передає УНН із посиланням на CNN.

"Мені щойно повідомили з ВМС США, що всі міни знешкоджені та/або підірвані у міжнародних водах Ормузької протоки. Ірану повідомлено про те, що будь-яке судно або човен, що встановлюють нові міни, будуть негайно і систематично знищені", - написав Трамп у повідомленні на Truth Social.

"Через Космічні сили ми стежимо за кожним квадратним дюймом протоки, як і за горою Пікакс та трьома знищеними ядерними об'єктами. Чинна політика нульової терпимості до встановлення мін", — додав Президент США.

Трамп неодноразово заявляв, що ВМС США знешкодили міни у цьому стратегічно важливому водному шляху, зокрема й у коментарях минулого тижня, прагнучи продемонструвати прогрес у війні з Іраном. Він також наполягав на тому, що США контролюють протоку.

Трамп опублікував карту з Ормузькою протокою, позначеною як "нова територія США"18.08.26, 16:04 • 4510 переглядiв

Раніше цього місяця Трамп оголосив про відміну запланованих ударів США по горі Пікакс, ядерному об'єкту, що глибоко залягає, який, на думку Ізраїлю, Іран використав для зберігання частини своїх запасів збагаченого урану і сучасних центрифуг.

Антоніна Туманова

Світ
Космічні сили США
Ізраїль
Військово-морські сили США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран