Трамп опублікував карту з Ормузькою протокою, позначеною як "нова територія США"

Президент США Дональд Трамп у вівторок опублікував у соціальних мережах зображення, на якому Ормузька протока позначена як "Нова територія США", передає УНН із посиланням на CNN.

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На карті стратегічно важливий водний шлях, розташований між Іраном та Оманом біля входу до Перської затоки, обведений навколо, а над ним написано "Нова територія США".

Пост президента в соціальних мережах з'явився через день після того, як він заявив, що оголошення протоки територією США — це "відмінна ідея".

Трамп назвав ідею перетворення Ормузької протоки на територію США чудовою

"Я маю на увазі, що ми контролюємо її", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли її запитали, що він мав на увазі минулого тижня, коли сказав, що незабаром оголосить протоку територією США.

"Ми контролюємо її за допомогою блокади, і мені подобається ідея оголосити її територією", - додав президент.

Видання зауважує, що Ормузька протока стала ключовим козирем у війні з Іраном. Стратегічно важлива протока фактично закрита Іраном з початку бойових дій наприкінці лютого, що порушує основний маршрут для світового постачання нафти.

Експерти заявили, що жодна із сторін не контролює водний шлях повною мірою.