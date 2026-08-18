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Трамп опублікував карту з Ормузькою протокою, позначеною як "нова територія США"

Київ • УНН

 • 3532 перегляди

Президент США Дональд Трамп опублікував зображення, де Ормузька протока позначена як "Нова територія США". Він назвав цю ідею "відмінною", заявивши, що США контролюють протоку через блокаду.

Трамп опублікував карту з Ормузькою протокою, позначеною як "нова територія США"

Президент США Дональд Трамп у вівторок опублікував у соціальних мережах зображення, на якому Ормузька протока позначена як "Нова територія США", передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

На карті стратегічно важливий водний шлях, розташований між Іраном та Оманом біля входу до Перської затоки, обведений навколо, а над ним написано "Нова територія США".

Пост президента в соціальних мережах з'явився через день після того, як він заявив, що оголошення протоки територією США — це "відмінна ідея".

Трамп назвав ідею перетворення Ормузької протоки на територію США чудовою17.08.26, 21:58 • 3644 перегляди

"Я маю на увазі, що ми контролюємо її", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли її запитали, що він мав на увазі минулого тижня, коли сказав, що незабаром оголосить протоку територією США.

"Ми контролюємо її за допомогою блокади, і мені подобається ідея оголосити її територією", - додав президент.

Видання зауважує, що Ормузька протока стала ключовим козирем у війні з Іраном. Стратегічно важлива протока фактично закрита Іраном з початку бойових дій наприкінці лютого, що порушує основний маршрут для світового постачання нафти.

Експерти заявили, що жодна із сторін не контролює водний шлях повною мірою.

Антоніна Туманова

Світ
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран