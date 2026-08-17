Трамп назвав ідею перетворення Ормузької протоки на територію США чудовою

Президент США Дональд Трамп заявив, що перетворення Ормузької протоки на територію США — "відмінна ідея", передає УНН із посиланням на Sky News.

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Трампа попросили докладніше розповісти про його коментарі минулого тижня про те, що Ормузька протока "дуже скоро" стане територією США.

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"Це чудова ідея. Я маю на увазі, що ми контролюємо її за допомогою блокади і мені подобається ідея оголосити її територією. Тепер ми повністю контролюємо протоку. Вони [Іран] можуть завдавати незручностей, вони можуть встановити міну у воді, але блокада виявилася дуже ефективною" - сказав Трамп.

Він також сказав, що США не прагнуть продовження меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, термін дії якого минув сьогодні.

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