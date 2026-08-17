Іран хоче угоди, але не тієї, що потрібна США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче укласти угоду, але не збирається укладати таку угоду, яка, на його думку, необхідна, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Трампа запитали, чи наблизилися США до укладання угоди про припинення ядерної програми Ірану.

Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції" - Трамп

"Вони хочуть укласти угоду, але вони не збираються укладати таку угоду, яка, на мою думку, необхідна", - сказав президент США.

"Ми беремо участь у ній з однієї причини: Іран не може мати ядерну зброю", - додав Трамп.

Трамп заявив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є головною метою США