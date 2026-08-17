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Іран хоче угоди, але не тієї, що потрібна США - Трамп

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран бажає укласти угоду, але не таку, яку він вважає необхідною. Він наголосив, що участь США зумовлена тим, що Іран не може мати ядерну зброю.

Іран хоче угоди, але не тієї, що потрібна США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче укласти угоду, але не збирається укладати таку угоду, яка, на його думку, необхідна, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Трампа запитали, чи наблизилися США до укладання угоди про припинення ядерної програми Ірану.

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"Вони хочуть укласти угоду, але вони не збираються укладати таку угоду, яка, на мою думку, необхідна", - сказав президент США.

"Ми беремо участь у ній з однієї причини: Іран не може мати ядерну зброю", - додав Трамп.

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Антоніна Туманова

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