Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції" - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має капітулювати, та підтвердив наявність прямого каналу зв'язку з КВІР. Він наголосив, що не поспішає з припиненням конфлікту.
Президент США Дональд Трамп каже, що Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції", передає УНН із посиланням на Fox News.
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Трамп також сказав, що його адміністрація встановила прямий зворотний канал з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, наголосивши, що на нього не чиниться тиск щодо припинення конфлікту.
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"Вони добре грають у покер, але вони вмирають", – сказав Трамп про КВІР. "У мене немає графіка. Я не поспішаю".
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