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Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції" - Трамп

Київ • УНН

 • 4506 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має капітулювати, та підтвердив наявність прямого каналу зв'язку з КВІР. Він наголосив, що не поспішає з припиненням конфлікту.

Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції" - Трамп

Президент США Дональд Трамп каже, що Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції", передає УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

Трамп також сказав, що його адміністрація встановила прямий зворотний канал з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, наголосивши, що на нього не чиниться тиск щодо припинення конфлікту.

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"Вони добре грають у покер, але вони вмирають", – сказав Трамп про КВІР. "У мене немає графіка. Я не поспішаю".

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Антоніна Туманова

Світ
Дональд Трамп
Іран