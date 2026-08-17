Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції" - Трамп

Президент США Дональд Трамп каже, що Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції", передає УНН із посиланням на Fox News.

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Трамп також сказав, що його адміністрація встановила прямий зворотний канал з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, наголосивши, що на нього не чиниться тиск щодо припинення конфлікту.

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"Вони добре грають у покер, але вони вмирають", – сказав Трамп про КВІР. "У мене немає графіка. Я не поспішаю".

Трамп заявив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є головною метою США