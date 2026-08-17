Иран должен "поднять белый флаг капитуляции" — Трамп

Президент США Дональд Трамп говорит, что Иран должен "поднять белый флаг капитуляции", передает УНН со ссылкой на Fox News.

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Трамп также сказал, что его администрация установила прямой канал обратной связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, подчеркнув, что на него не оказывают давления с целью прекращения конфликта.

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"Они хорошо играют в покер, но они умирают", — сказал Трамп о КСИР. "У меня нет графика. Я не спешу".

Трамп заявил, что предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является главной целью США