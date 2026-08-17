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Трамп пригрозив бомбити Оман через втручання в зусилля США в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 9214 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що розбомбить Оман, якщо той стане на шляху американських зусиль у Ормузькій протоці. Це сталося після завершення 60-денного періоду мирних переговорів з Іраном без конкретних домовленостей.

Трамп пригрозив бомбити Оман через втручання в зусилля США в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп сьогодні пригрозив атакувати Оман, якщо той втрутиться у зусилля США в Ормузькій протоці, оскільки конфлікт з Іраном триває, а двомісячний період для мирних переговорів спливає, а чіткого шляху до припинення війни так і не знайдено, передає УНН із посиланням на CNN.

"Якщо Оман стане на шляху, ми його розбомбимо", - заявив Трамп в інтерв'ю Трею Інгсту на телеканалі Fox News.

Коментарі Трампа пролунали на тлі того, що 60-денний період для мирних переговорів між США та Іраном, узгоджений у червні, закрився в понеділок без жодних конкретних планів щодо припинення війни. Тим часом, Іран заявив у понеділок, що його переговори з Оманом щодо Ормузької протоки складні, але продовжуються.

Видання зауважує, що це не перший випадок, коли Трамп загрожує Оманові, який є союзником США. На засіданні кабінету міністрів у травні президент сказав: "Оман поводитиметься так само, як і всі інші, або нам доведеться його підірвати".

Трамп також підтвердив телеканалу Fox News, що його адміністрація встановила прямий неофіційний канал зв'язку з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, але заявив, що не поспішає укладати угоду.

"Вони хороші гравці в покер, але вони вмирають", - сказав Трамп. "Я не маю графіка. Я не поспішаю".

Трамп заявив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є головною метою США17.08.26, 15:14 • 4204 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Fox News
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран