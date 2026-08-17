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Иран хочет заключить сделку, но не ту, которая нужна США - Трамп

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку, но не такую, какую он считает необходимой. Он подчеркнул, что участие США обусловлено тем, что Иран не может иметь ядерное оружие.

Иран хочет заключить сделку, но не ту, которая нужна США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку, но не собирается заключать такую сделку, которая, по его мнению, необходима, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Трампа спросили, приблизились ли США к заключению соглашения о прекращении ядерной программы Ирана.

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"Они хотят заключить сделку, но не собираются заключать такую сделку, которая, по моему мнению, необходима", — сказал президент США.

"Мы участвуем в этом по одной причине: Иран не может обладать ядерным оружием", — добавил Трамп.

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Антонина Туманова

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