Иран хочет заключить сделку, но не ту, которая нужна США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку, но не собирается заключать такую сделку, которая, по его мнению, необходима, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Трампа спросили, приблизились ли США к заключению соглашения о прекращении ядерной программы Ирана.

Иран должен "поднять белый флаг капитуляции" — Трамп

"Они хотят заключить сделку, но не собираются заключать такую сделку, которая, по моему мнению, необходима", — сказал президент США.

"Мы участвуем в этом по одной причине: Иран не может обладать ядерным оружием", — добавил Трамп.

Трамп заявил, что предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является главной целью США