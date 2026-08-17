Трамп назвал идею превращения Ормузского пролива в территорию США великолепной

Президент США Дональд Трамп заявил, что превращение Ормузского пролива в территорию США — "отличная идея", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Трампа попросили подробнее рассказать о его комментариях на прошлой неделе о том, что Ормузский пролив "очень скоро" станет территорией США.

Иран хочет заключить сделку, но не ту, которая нужна США - Трамп

"Это отличная идея. Я имею в виду, что мы контролируем его с помощью блокады, и мне нравится идея объявить его территорией. Теперь мы полностью контролируем пролив. Они [Иран] могут доставлять неудобства, они могут установить мину в воде, но блокада оказалась очень эффективной", — сказал Трамп.

Он также сказал, что США не стремятся к продлению меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок действия которого истек сегодня.

Иран должен "поднять белый флаг капитуляции" — Трамп