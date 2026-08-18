Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, обозначенным как "новая территория США"

Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал в социальных сетях изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как "Новая территория США", передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На карте стратегически важный водный путь, расположенный между Ираном и Оманом у входа в Персидский залив, обведен, а над ним написано "Новая территория США".

Пост президента в социальных сетях появился через день после того, как он заявил, что объявление пролива территорией США — это "отличная идея".

Трамп назвал идею превращения Ормузского пролива в территорию США великолепной

"Я имею в виду, что мы контролируем его", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили, что он имел в виду на прошлой неделе, заявив, что вскоре объявит пролив территорией США.

"Мы контролируем его с помощью блокады, и мне нравится идея объявить его территорией", — добавил президент.

Издание отмечает, что Ормузский пролив стал ключевым козырем в войне с Ираном. Стратегически важный пролив фактически закрыт Ираном с начала боевых действий в конце февраля, что нарушает основной маршрут мировых поставок нефти.

Эксперты заявили, что ни одна из сторон не контролирует водный путь полностью.