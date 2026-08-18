Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, обозначенным как "новая территория США"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как "Новая территория США". Он назвал эту идею "отличной", заявив, что США контролируют пролив посредством блокады.
Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал в социальных сетях изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как "Новая территория США", передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
На карте стратегически важный водный путь, расположенный между Ираном и Оманом у входа в Персидский залив, обведен, а над ним написано "Новая территория США".
Пост президента в социальных сетях появился через день после того, как он заявил, что объявление пролива территорией США — это "отличная идея".
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"Я имею в виду, что мы контролируем его", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили, что он имел в виду на прошлой неделе, заявив, что вскоре объявит пролив территорией США.
"Мы контролируем его с помощью блокады, и мне нравится идея объявить его территорией", — добавил президент.
Издание отмечает, что Ормузский пролив стал ключевым козырем в войне с Ираном. Стратегически важный пролив фактически закрыт Ираном с начала боевых действий в конце февраля, что нарушает основной маршрут мировых поставок нефти.
Эксперты заявили, что ни одна из сторон не контролирует водный путь полностью.