США уничтожат любые иранские корабли, которые установят новые мины в Ормузском проливе — Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил, что все мины в Ормузском проливе обезврежены или взорваны, и пригрозил уничтожить любые суда, которые попытаются установить новые, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мне только что сообщили из ВМС США, что все мины обезврежены и/или взорваны в международных водах Ормузского пролива. Иран уведомлен о том, что любое судно или лодка, устанавливающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены", — написал Трамп в сообщении в Truth Social.

"Через Космические силы мы отслеживаем каждый квадратный дюйм пролива, как и гору Пикакс и три уничтоженных ядерных объекта. Действует политика нулевой терпимости к установке мин", — добавил президент США.

Трамп неоднократно заявлял, что ВМС США обезвредили мины на этом стратегически важном водном пути, в том числе в комментариях на прошлой неделе, стремясь продемонстрировать прогресс в войне с Ираном. Он также настаивал на том, что США контролируют пролив.

Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, обозначенным как "новая территория США"

Ранее в этом месяце Трамп объявил об отмене запланированных ударов США по горе Пикакс — глубоко залегающему ядерному объекту, который, по мнению Израиля, Иран использовал для хранения части своих запасов обогащенного урана и современных центрифуг.