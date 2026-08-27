Нефть продолжает дешеветь на фоне надежд на переговоры на Ближнем Востоке

Цены на нефть упали в четверг, продолжив серию падений, на фоне ожиданий, что переговоры между Ираном и Катаром могут открыть Ормузский пролив и уменьшить перебои в поставках, вызванные войной на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 41 цент, или на 0,5%, до 87,43 доллара за баррель в 03:30 по Гринвичу (06:30 по киевскому времени), что стало четвертым днем снижения. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 37 центов, или на 0,5%, до 81,86 доллара, что стало пятым днем снижения.

Иран и Оман предложили временное соглашение по Ормузскому проливу — официальные лица

Иран и Оман работают над завершением согласования деталей соглашения о контроле над Ормузским проливом, сообщил в среду высокопоставленный иранский источник после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что две страны договорились о порядке использования водного пути, соединяющего крупнейших производителей нефти Персидского залива с рынками и источниками доходов.

"Цены на нефть немного снизились, поскольку перспективы открытия Ормузского пролива улучшились на фоне продолжающихся переговоров", — отметил в четверг Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ, хотя и предупредил, что "сохраняются опасения по поводу дефицита на нефтяном рынке". Премьер-министр Катара отправится в Иран в четверг, чтобы возобновить дипломатические переговоры о прекращении конфликта, который продолжается уже почти шесть месяцев.

США приостановили свои атаки на Иран около месяца назад и стремятся усилить экономическое давление на Иран, что повысило ожидания инвесторов относительно смягчения перебоев в поставках из Персидского залива.

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Тем не менее страны далеки друг от друга в своих требованиях относительно прекращения боевых действий, а Иран наносит удары по судам в Персидском заливе и проливе, чтобы установить свой контроль над водным путем, указывает издание.

Иранские официальные лица также заявили, что пролив не откроется, если США не выполнят условия временного соглашения о прекращении огня, заключенного в июне, но впоследствии расторгнутого.

"В основе спора по-прежнему лежит ядерная программа Ирана, и вряд ли это будет решено быстро… Иран также понимает важность своего географического положения и рычагов влияния, которые дает Ормузский пролив, поэтому риск продолжительной неопределенности сохраняется", — сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела анализа рынка в Phillip Nova.

"Пока сохраняется риск проблем с поставками, определенная премия за военную безопасность может продолжать учитываться в цене нефти", — добавила она.

Хайнс из ANZ также указал на влияние войны на Ближнем Востоке и российско-украинской войны на рынок дизельного топлива. В результате конфликта пострадали нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, также были поражены несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, что сократило экспорт со стороны компании, которая ранее была крупным мировым поставщиком дизельного топлива.

Сокращение мирового производства дизельного топлива отражается в данных о запасах. Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, сократились на 2,2 миллиона баррелей за неделю до 21 августа — до 103,4 миллиона баррелей. Хайнс заявил, что это самый низкий уровень запасов дистиллятов, когда-либо зафиксированный для этого времени года.

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