Нефть продолжает дешеветь на фоне надежд на переговоры на Ближнем Востоке

$44.670.0352.090.07
ukenru
04:30 • 14763 просмотра
Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары
04:24 • 14450 просмотра
Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News
01:35 • 11127 просмотра
рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по УкраинеPhoto
00:51 • 19301 просмотра
Россияне атаковали Киев и ряд городов Украины, применили баллистику, а в столице работала ПВО
26 августа, 23:36 • 19438 просмотра
В Керченском проливе возобновилась утечка мазута из затонувших танкеров
26 августа, 20:54 • 15719 просмотра
россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина
26 августа, 19:09 • 20044 просмотра
Количество украинцев, пропавших без вести после внезапных наводнений в Непале, возросло до 53 — МИД
26 августа, 18:45 • 18458 просмотра
На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7Photo
26 августа, 16:57 • 20741 просмотра
путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов по Киеву, в том числе с применением ядерного оружия — СМИ
26 августа, 16:14 • 35591 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.5м/с
63%
755мм
Популярные новости
Сибига призвал Мальту усилить защиту судоходства в Чёрном море и санкционное давление на рф26 августа, 20:25 • 9844 просмотра
Молдова заявила о новом нарушении своего воздушного пространства БПЛА со стороны Украины26 августа, 20:40 • 9282 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 13138 просмотра
Россия атаковала Запорожье, трое человек получили ранения26 августа, 23:25 • 9350 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 12457 просмотра
публикации
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 35591 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 34985 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 40304 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 54957 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 46260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Олег Кипер
Сергей Лысак
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Тибет
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 12988 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 13624 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 42489 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 40955 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 43010 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Крылатая ракета Storm Shadow
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-400
9К720 Искандер

Нефть продолжает дешеветь на фоне надежд на переговоры на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Brent и WTI подешевели на 0,5% на фоне переговоров по Ормузскому проливу. Запасы дистиллятов в США упали до сезонного минимума.

Нефть продолжает дешеветь на фоне надежд на переговоры на Ближнем Востоке

Цены на нефть упали в четверг, продолжив серию падений, на фоне ожиданий, что переговоры между Ираном и Катаром могут открыть Ормузский пролив и уменьшить перебои в поставках, вызванные войной на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 41 цент, или на 0,5%, до 87,43 доллара за баррель в 03:30 по Гринвичу (06:30 по киевскому времени), что стало четвертым днем снижения. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 37 центов, или на 0,5%, до 81,86 доллара, что стало пятым днем снижения.

Иран и Оман предложили временное соглашение по Ормузскому проливу — официальные лица25.08.26, 20:10 • 7166 просмотров

Иран и Оман работают над завершением согласования деталей соглашения о контроле над Ормузским проливом, сообщил в среду высокопоставленный иранский источник после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что две страны договорились о порядке использования водного пути, соединяющего крупнейших производителей нефти Персидского залива с рынками и источниками доходов.

"Цены на нефть немного снизились, поскольку перспективы открытия Ормузского пролива улучшились на фоне продолжающихся переговоров", — отметил в четверг Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ, хотя и предупредил, что "сохраняются опасения по поводу дефицита на нефтяном рынке". Премьер-министр Катара отправится в Иран в четверг, чтобы возобновить дипломатические переговоры о прекращении конфликта, который продолжается уже почти шесть месяцев.

США приостановили свои атаки на Иран около месяца назад и стремятся усилить экономическое давление на Иран, что повысило ожидания инвесторов относительно смягчения перебоев в поставках из Персидского залива.

США начали беспрецедентную экономическую кампанию против Ирана и расширили санкции25.08.26, 00:38 • 4068 просмотров

Тем не менее страны далеки друг от друга в своих требованиях относительно прекращения боевых действий, а Иран наносит удары по судам в Персидском заливе и проливе, чтобы установить свой контроль над водным путем, указывает издание.

Иранские официальные лица также заявили, что пролив не откроется, если США не выполнят условия временного соглашения о прекращении огня, заключенного в июне, но впоследствии расторгнутого.

"В основе спора по-прежнему лежит ядерная программа Ирана, и вряд ли это будет решено быстро… Иран также понимает важность своего географического положения и рычагов влияния, которые дает Ормузский пролив, поэтому риск продолжительной неопределенности сохраняется", — сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела анализа рынка в Phillip Nova.

"Пока сохраняется риск проблем с поставками, определенная премия за военную безопасность может продолжать учитываться в цене нефти", — добавила она.

Хайнс из ANZ также указал на влияние войны на Ближнем Востоке и российско-украинской войны на рынок дизельного топлива. В результате конфликта пострадали нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, также были поражены несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, что сократило экспорт со стороны компании, которая ранее была крупным мировым поставщиком дизельного топлива.

Сокращение мирового производства дизельного топлива отражается в данных о запасах. Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, сократились на 2,2 миллиона баррелей за неделю до 21 августа — до 103,4 миллиона баррелей. Хайнс заявил, что это самый низкий уровень запасов дистиллятов, когда-либо зафиксированный для этого времени года.

Индия сокращает закупки российской нефти и ищет альтернативы - Bloomberg26.08.26, 13:53 • 3994 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Нефть марки Brent
Катар
Оман
Соединённые Штаты
Иран