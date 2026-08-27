Ирак впервые с начала войны в Иране предложил нефть за пределами Персидского залива - СМИ

Ирак впервые с начала войны с Ираном предлагает покупателям своей нефти возможность получать поставки за пределами Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Государственная нефтяная компания страны SOMO предлагает нефть сортов "Basrah Medium" и "Heavy", которую в следующем месяце можно будет забрать путем перегрузки с судна на судно у побережья Омана в рамках тендера. Это изменение курса для Ирака, который после начала конфликта предлагал большие скидки, чтобы побудить трейдеров и нефтеперерабатывающие предприятия загружать его нефть в глубине залива - пишет издание.

Отмечается, что пока не совсем понятно, как SOMO планирует вывозить нефть из Персидского залива, однако во время войны ряду компаний, в частности Vitol Group и TotalEnergies SE, удалось доставить иракскую нефть мировым потребителям.

Предложение по загрузке иракской нефти за пределами Ормузского пролива подчеркивает, что нефть продолжает поступать из Персидского залива, несмотря на постоянную угрозу атак. Танкерные суда часто проходят через узкий пролив с выключенными транспондерами, чтобы избежать обнаружения, а значительные объемы поставок помогают удерживать цены на нефть под контролем.

Напомним

Цены на нефть упали в четверг, продолжив серию падений, на фоне ожиданий, что переговоры между Ираном и Катаром могут открыть Ормузский пролив и уменьшить перебои в поставках, вызванные войной на Ближнем Востоке.