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росія атакувала підприємство в Запоріжжі, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

Унаслідок удару по підприємству в Запоріжжі пошкоджено виробничі приміщення та виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих.

росія атакувала підприємство в Запоріжжі, спалахнула пожежа
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

росія атакувала підприємство у Запоріжжі, є пошкодження, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах, пише УНН.

Ворог атакував Запоріжжя. Удар завдано по одному з підприємств. Пошкоджено виробничі приміщення, виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих

- написав Федоров.

Раніше сьогодні, за даними голови ОВА, "загинула жінка через ворожу атаку по Запорізькому району. росіяни атакували FPV-дроном 78-річну жительку села Григорівка".

росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення27.08.26, 02:25 • 20283 перегляди

Юлія Шрамко

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