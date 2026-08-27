росія атакувала підприємство в Запоріжжі, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Унаслідок удару по підприємству в Запоріжжі пошкоджено виробничі приміщення та виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
росія атакувала підприємство у Запоріжжі, є пошкодження, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах, пише УНН.
Ворог атакував Запоріжжя. Удар завдано по одному з підприємств. Пошкоджено виробничі приміщення, виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих
Раніше сьогодні, за даними голови ОВА, "загинула жінка через ворожу атаку по Запорізькому району. росіяни атакували FPV-дроном 78-річну жительку села Григорівка".
росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення27.08.26, 02:25 • 20283 перегляди