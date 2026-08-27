россия атаковала предприятие в Запорожье, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В результате удара по предприятию в Запорожье повреждены производственные помещения и возник пожар. Предварительно, без пострадавших.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
россия атаковала предприятие в Запорожье, есть повреждения, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Запорожье. Удар нанесён по одному из предприятий. Повреждены производственные помещения, возник пожар. Предварительно, без пострадавших
Ранее сегодня, по данным главы ОВА, "погибла женщина в результате вражеской атаки по Запорожскому району. россияне атаковали FPV-дроном 78-летнюю жительницу села Григоровка".
Россия атаковала Запорожье, трое человек получили ранения27.08.26, 02:25 • 22537 просмотров