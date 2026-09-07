Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центр
Киев • УНН
Ночью 7 сентября российские беспилотники атаковали Запорожье, вызвав пожар в торговом центре. Пострадавших нет.
В ночь на понедельник, 7 сентября, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в результате атаки загорелся торговый центр.
Обошлось без пострадавших
Позже в ОВА опубликовали фото последствий вражеской атаки на Запорожье.
Напомним
Враг вечером в субботу, 5 сентября, атаковал Запорожье. российский беспилотник ударил по жилому дому. В другом доме из-за вражеского удара произошло возгорание. Шесть человек получили ранения.
россия атаковала предприятие в Запорожье, вспыхнул пожар27.08.26, 11:54 • 27024 просмотра