"Розмови про важливе": в росії школярам показуватимуть фільми про "сво"

Влада росії системно нарощує пропаганду війни серед дітей, перетворюючи шкільну освіту на інструмент тотальної ідеологічної обробки та мілітаризації підростаючого покоління. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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За словами очільника мінпросвіти рф сергія кравцова, ці кінопродукти демонструватимуть учням, починаючи із 6-го класу, під час пропагандистських "разговоров о важном" та курсу "духовно-нравственная культура россии".

Міністр переконаний, що такі фільми допоможуть виховати у дітях "традиційні цінності" та продемонструвати їм "приклади для наслідування" - вказують у ЦПД.

Там констатують, що навʼязування дітям фільмів з пропагандою війни є частиною довгострокової стратегії кремля із мілітаризації дітей. При цьому путінський режим прагне сформувати у підлітків викривлене сприйняття реальності, де агресивна війна є нормою, а участь у ній - правильним життєвим шляхом.

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