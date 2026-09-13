"Разговоры о важном": в России школьникам будут показывать фильмы о "СВО"

Власти россии системно наращивают пропаганду войны среди детей, превращая школьное образование в инструмент тотальной идеологической обработки и милитаризации подрастающего поколения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

По словам главы минпросвещения рф сергея кравцова, эти кинопродукты будут демонстрировать ученикам, начиная с 6-го класса, во время пропагандистских "разговоров о важном" и курса "духовно-нравственная культура россии".

Министр убеждён, что такие фильмы помогут воспитать в детях "традиционные ценности" и продемонстрировать им "примеры для подражания" - указывают в ЦПД.

Там констатируют, что навязывание детям фильмов с пропагандой войны является частью долгосрочной стратегии кремля по милитаризации детей. При этом путинский режим стремится сформировать у подростков искажённое восприятие реальности, где агрессивная война является нормой, а участие в ней - правильным жизненным путём.

Напомним

рф вводит на ВОТ военную подготовку, пропаганду и обучение управлению дронами.

На ВОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятие о "терроризме" и "экстремизме" — ЦНС