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На ВОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятие о "терроризме" и "экстремизме" — ЦНС

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Оккупационная администрация проводит для школьников занятия о "терроризме" и "экстремизме". ЦНС заявляет о русификации и идеологической обработке детей.

На ВОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятие о "терроризме" и "экстремизме" — ЦНС

В первый день нового учебного года оккупационная администрация Запорожской области уже начала проводить для детей занятия о «терроризме», «экстремизме» и правилах поведения в случае опасности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что формально детям рассказывают о безопасности, однако в российской оккупационной системе эти понятия всё чаще используются для борьбы с любыми проявлениями украинской идентичности.

Под видом «профилактики терроризма» детям навязывают представление о том, что украинская символика, проукраинские взгляды, общение на украинском языке или несогласие с оккупационной властью могут быть связаны с «экстремизмом» или представлять опасность

- говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом россия с первых дней учебного года формирует у детей искажённое восприятие окружающего мира: оккупационная власть выступает как «защитник», а всё, что связано с Украиной и украинской идентичностью, постепенно приравнивается к угрозе.

«Фактически вместо нормального обучения детей приучают бояться собственной идентичности и воспринимать её как нечто опасное. Это ещё один элемент системной русификации и идеологической обработки украинских школьников на ВОТ», — констатируют в ЦНС.

Напомним

россия превращает образование на временно оккупированных территориях Украины в инструмент милитаризации детей. Об этом говорится в аналитическом отчёте Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС22.07.26, 03:51 • 16887 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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