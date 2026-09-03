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На ТОТ Запоріжжя 1 вересня для дітей провели заняття про "тероризм" та "екстремізм" - ЦНС

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Окупаційна адміністрація проводить для школярів заняття про "тероризм" і "екстремізм". ЦНС заявляє про русифікацію та ідеологічну обробку дітей.

На ТОТ Запоріжжя 1 вересня для дітей провели заняття про "тероризм" та "екстремізм" - ЦНС

У перший день нового навчального року окупаційна адміністрація Запорізької області вже почала проводити для дітей заняття про "тероризм", "екстремізм" та правила поведінки у випадку небезпеки. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що формально дітям розповідають про безпеку, однак у російській окупаційній системі ці поняття дедалі частіше використовуються для боротьби з будь-якими проявами української ідентичності.

Під виглядом "профілактики тероризму" дітям нав’язують уявлення про те, що українська символіка, проукраїнські погляди, спілкування українською мовою чи незгода з окупаційною владою можуть бути пов’язані з "екстремізмом" або становити небезпеку

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що так росія з перших днів навчального року формує у дітей викривлене сприйняття навколишнього світу: окупаційна влада виступає як "захисник", а все, що пов’язане з Україною та українською ідентичністю, поступово прирівнюється до загрози.

"Фактично замість нормального навчання дітей привчають боятися власної ідентичності та сприймати її як щось небезпечне. Це ще один елемент системної русифікації та ідеологічної обробки українських школярів на ТОТ", констатують у ЦНС.

Нагадаємо

росія перетворює освіту на тимчасово окупованих територіях України на інструмент мілітаризації дітей. Про це йдеться в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації РНБО України.

Окупанти використовують дітей для військової пропаганди на ТОТ України - ЦНС22.07.26, 03:51 • 16887 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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