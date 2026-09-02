росія перетворює освіту на ТОТ України на інструмент мілітаризації дітей - ЦПД

$44.520.0351.640.24
ukenru
04:31 • 8414 перегляди
Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії
1 вересня, 20:41 • 23688 перегляди
Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України
1 вересня, 20:33 • 21449 перегляди
У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях
1 вересня, 18:43 • 21110 перегляди
Зеленський розкритикував нардепів за провалені закони, що позбавили Україну понад $4 млрд
1 вересня, 18:02 • 21686 перегляди
Російське небо де-факто буде закриватись - Зеленський попередив авіакомпанії, що "дрони над рф будуть так, що треба зважати"
1 вересня, 17:01 • 30886 перегляди
Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта
1 вересня, 16:05 • 18286 перегляди
Німеччина звинуватила рф у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига і пообіцяла посилити прикордонний контроль для росіян
Ексклюзив
1 вересня, 15:05 • 18620 перегляди
Безперервні атаки рф по Україні - експерт сказав, скільки ворог має на це ресурсу
1 вересня, 14:33 • 21161 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo
1 вересня, 13:32 • 15100 перегляди
Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.2м/с
73%
751мм
Популярнi новини
Ердоган заявив про подальші ядерні проєкти з росією1 вересня, 19:55 • 4830 перегляди
Масштабна трагедія у Непалі й Тибеті: понад 1000 загиблих, зв’язку з 56 українцями досі немає1 вересня, 20:14 • 8804 перегляди
У Вишневому на Київщині внаслідок атаки БпЛА зруйновано два таунхаусиVideo1 вересня, 21:32 • 10363 перегляди
рф прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі - путін1 вересня, 22:05 • 3540 перегляди
Нічна атака на Одесу: є поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки00:51 • 6902 перегляди
Публікації
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo05:00 • 2654 перегляди
Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта1 вересня, 17:01 • 30887 перегляди
Цькування в анонімних Telegram-каналах та стеження, або як легко знецінити роботу лікаря Photo1 вересня, 13:43 • 27691 перегляди
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
Ексклюзив
1 вересня, 09:05 • 27566 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 35627 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ірина Мудра
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 21158 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 18629 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 25232 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 23331 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 23433 перегляди
Актуальне
The Guardian
Bild
Соціальна мережа
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

росія перетворює освіту на ТОТ України на інструмент мілітаризації дітей - ЦПД

Київ • УНН

 • 1888 перегляди

рф запроваджує на ТОТ військову підготовку, пропаганду й навчання керування дронами. Із 2026 року планують кадетські класи.

росія перетворює освіту на ТОТ України на інструмент мілітаризації дітей - ЦПД

росія перетворює освіту на тимчасово окупованих територіях України на інструмент мілітаризації дітей. Про це йдеться в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що окупаційна влада впроваджує у школах мілітарну форму і військову підготовку, а вже з 1 вересня 2026 року в Донецьку, Маріуполі, Макіївці та Докучаєвську заплановані до відкриття "кадетські" та "козачі" класи.

Дітей залучають до пропагандистських заходів, зокрема зборів коштів для російських військових, а поза школою - до тактичної підготовки, навчання керування дронами та роботи зі спеціалізованими тренажерами

- вказують у ЦПД.

Там додають, що наступним етапом цього процесу стане інтеграція молоді у військову систему рф: взяття на військовий облік із 16 років, обмеження виїзду з ТОТ та подальший призов.

"Також фіксуються конкретні випадки, коли молодь після такого "виховання" долучається до збройних формувань рф і бере участь у війні проти України, нерідко з летальними наслідками", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані причетних до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти використовують дітей для військової пропаганди на ТОТ України - ЦНС22.07.26, 03:51 • 16886 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаОсвіта
Школа
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Макіївка
Україна
Маріуполь
Донецьк