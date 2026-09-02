росія перетворює освіту на ТОТ України на інструмент мілітаризації дітей - ЦПД

росія перетворює освіту на тимчасово окупованих територіях України на інструмент мілітаризації дітей. Про це йдеться в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

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Зазначається, що окупаційна влада впроваджує у школах мілітарну форму і військову підготовку, а вже з 1 вересня 2026 року в Донецьку, Маріуполі, Макіївці та Докучаєвську заплановані до відкриття "кадетські" та "козачі" класи.

Дітей залучають до пропагандистських заходів, зокрема зборів коштів для російських військових, а поза школою - до тактичної підготовки, навчання керування дронами та роботи зі спеціалізованими тренажерами - вказують у ЦПД.

Там додають, що наступним етапом цього процесу стане інтеграція молоді у військову систему рф: взяття на військовий облік із 16 років, обмеження виїзду з ТОТ та подальший призов.

"Також фіксуються конкретні випадки, коли молодь після такого "виховання" долучається до збройних формувань рф і бере участь у війні проти України, нерідко з летальними наслідками", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані причетних до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти використовують дітей для військової пропаганди на ТОТ України - ЦНС