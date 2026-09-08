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Під Києвом у результаті атаки рф поранена дворічна дівчинка - що відомо про її стан

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У Борисполі під час атаки рф дворічна дівчинка дістала осколкове поранення ока. Дитину госпіталізували, вона при свідомості.

Під Києвом у результаті атаки рф поранена дворічна дівчинка - що відомо про її стан

Ворог продовжує атакувати Київщину, поранення отримала дворічна дівчинка. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, її госпіталізували з осколковим пораненням ока, передає УНН.

росіяни поранили дворічну дитину в Борисполі. Під час ворожої атаки маленька дівчинка отримала осколкове поранення ока. Дитина при свідомості. Її госпіталізовано до лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу 

- повідомив Ткаченко.

За його словами, російські терористи продовжують бити по мирних людях і наражати на небезпеку наших дітей.

Найголовніше зараз — щоб маленька дівчинка якнайшвидше одужала. Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в укриттях 

- резюмував Ткаченко.

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Антоніна Туманова

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