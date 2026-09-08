Під Києвом у результаті атаки рф поранена дворічна дівчинка - що відомо про її стан
Київ • УНН
У Борисполі під час атаки рф дворічна дівчинка дістала осколкове поранення ока. Дитину госпіталізували, вона при свідомості.
Ворог продовжує атакувати Київщину, поранення отримала дворічна дівчинка. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, її госпіталізували з осколковим пораненням ока, передає УНН.
росіяни поранили дворічну дитину в Борисполі. Під час ворожої атаки маленька дівчинка отримала осколкове поранення ока. Дитина при свідомості. Її госпіталізовано до лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу
За його словами, російські терористи продовжують бити по мирних людях і наражати на небезпеку наших дітей.
Найголовніше зараз — щоб маленька дівчинка якнайшвидше одужала. Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в укриттях
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