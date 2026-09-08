Под Киевом в результате атаки РФ ранена двухлетняя девочка — что известно о её состоянии
Киев • УНН
В Борисполе во время атаки РФ двухлетняя девочка получила осколочное ранение глаза. Ребёнка госпитализировали, она в сознании.
Враг продолжает атаковать Киевскую область, ранение получила двухлетняя девочка. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, её госпитализировали с осколочным ранением глаза, передаёт УНН.
россияне ранили двухлетнего ребёнка в Борисполе. Во время вражеской атаки маленькая девочка получила осколочное ранение глаза. Ребёнок в сознании. Её госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь
По его словам, российские террористы продолжают наносить удары по мирным людям и подвергать опасности наших детей.
Самое главное сейчас — чтобы маленькая девочка как можно скорее выздоровела. Берегите себя и своих близких. Во время воздушной тревоги обязательно находиться в укрытиях
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