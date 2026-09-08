Нічна атака росії на Київщину: постраждало 11 районів міста і області, є жертви

Унаслідок нічної атаки росії на Київ, загинули двоє людей, ще 10 постраждали. На Київщині відомо про одного пораненого. В кількох районах пошкоджені житлові будинки, підприємства, складські приміщення та автомобілі, передає УНН.

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За даними Національної поліції України, пошкодження та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Дніпровському районах столиці. Унаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, школа, магазини, адміністративна будівля та автомобілі.

Найбільше постраждалих - у Солом’янському районі. Там загинули двоє людей, ще восьмеро громадян віком від 22 до 65 років отримали поранення. Медики діагностували у них різані та осколкові поранення, травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок. У Голосіївському районі за медичною допомогою звернувся 62-річний чоловік, який отримав гостру реакцію на стрес. У Дарницькому районі поранення отримав 29-річний іноземець.

Наразі, на місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки, документують пошкодження та збирають речові докази. До робіт залучили близько 100 поліцейських.

На Київщині пошкоджені підприємства та будинки

За словами голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, з вечора 7 вересня росія масовано атакує область реактивними БПЛА, балістикою та ракетами.

Під ударом знову були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. На жаль, є постраждалий у Білій Церкві. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі - заявив посадовець.

За його словами, у Броварському районі пошкоджені три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському районі - складське приміщення, підприємство та сім вантажівок.

У Фастівському районі пошкоджені три приватні домоволодіння, в Обухівському - приватний будинок.

У Білоцерківському районі також пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби. Допомагаємо людям, фіксуємо пошкодження та ліквідовуємо наслідки атаки. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких - заявив Ткаченко.

Крім того, за даними ДСНС Київщини, були пожежі на промислових підприємствах Бориспільщини.

На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів. Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння - йдеться у дописі ДСНС.

Наразі усі пожежі рятувальники ліквідували.

Також окремо повідомлялося про наслідки атаки в Голосіївському районі столиці.

Голосіївський район. Наслідки атаки. Удар по території підприємства. Тут знищене авто, зруйновані та вщент вигоріли три будівлі. Рятувальники продовжують гасити пожежі - повідомив громадський діяч Андрій Смолій.

Нагадаємо

У ніч на 8 вересня Київ зазнав ракетної атаки, пролунало щонайменше п'ять вибухів, пошкоджено житловий будинок та автомобіль.