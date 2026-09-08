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Ночная атака россии на Киевщину: пострадали 11 районов города и области, есть жертвы

Киев • УНН

 • 2344 просмотра

В Киеве из-за ночной атаки погибли два человека, ещё 10 пострадали. В Киевской области ранен мужчина, повреждены дома и предприятия.

Ночная атака россии на Киевщину: пострадали 11 районов города и области, есть жертвы

В результате ночной атаки россии на Киев погибли два человека, еще 10 пострадали. В Киевской области известно об одном раненом. В нескольких районах повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили, передает УНН.

Детали

По данным Национальной полиции Украины, повреждения и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах столицы. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, школа, магазины, административное здание и автомобили.

Больше всего пострадавших - в Соломенском районе. Там погибли два человека, еще восемь граждан в возрасте от 22 до 65 лет получили ранения. Медики диагностировали у них резаные и осколочные ранения, травмы лица, шеи, туловища и конечностей. В Голосеевском районе за медицинской помощью обратился 62-летний мужчина, получивший острую реакцию на стресс. В Дарницком районе ранения получил 29-летний иностранец.

В настоящее время  на местах происшествий продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия атаки, документируют повреждения и собирают вещественные доказательства. К работам привлекли около 100 полицейских.

В Киевской области повреждены предприятия и дома

По словам главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, с вечера 7 сентября россия массированно атакует область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами.

Под ударом снова оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть пострадавший в Белой Церкви. Мужчина получил осколочные ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. В результате атаки повреждены дома людей, предприятия, складские помещения и автомобили

- заявил чиновник.

По его словам, в Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском районе - складское помещение, предприятие и семь грузовиков.

В Фастовском районе повреждены три частных домовладения, в Обуховском - частный дом.

В Белоцерковском районе также повреждены производственное и складское помещения, два многоквартирных дома и частное домовладение.

На местах работают спасатели и аварийные службы. Помогаем людям, фиксируем повреждения и ликвидируем последствия атаки. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких

 - заявил Ткаченко.

Кроме того, по данным ГУ ГСЧС Киевской области, произошли пожары на промышленных предприятиях Бориспольского района.

На одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей. Также враг дважды атаковал здание одного из логистических комплексов. Спасатели оперативно прибыли на места происшествий и ликвидировали возгорания

- говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время спасатели ликвидировали все пожары.

Также отдельно сообщалось о последствиях атаки в Голосеевском районе столицы.

Голосеевский район. Последствия атаки. Удар по территории предприятия. Здесь уничтожен автомобиль, разрушены и полностью выгорели три здания. Спасатели продолжают тушить пожары

- сообщил общественный деятель Андрей Смолий.

Напомним

В ночь на 8 сентября Киев подвергся ракетной атаке, прогремело не менее пяти взрывов, повреждены жилой дом и автомобиль.

Алла Киосак

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