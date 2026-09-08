росіяни вдарили "шахедом" по телеканалах "Ми-Україна" і "Ми-Україна+", є постраждалі

Вдень 8 вересня під час атаки на Київ росіяни зруйнували приміщення телеканалів "Ми-Україна" і "Ми-Україна+", внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це йдеться на сайті телеканалу, пише УНН.

У момент атаки телеканал "Ми-Україна" саме працював у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

На місці російського удару працюють рятувальники і медики. Співробітники телеканалу повідомили про трьох постраждалих, їм надають необхідну допомогу.

Атака сталася вдень після масованого нічного обстрілу Києва. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Це вже не перший російський удар, внаслідок якого постраждало приміщення телеканалу. У ніч на 20 серпня офіс "Ми-Україна" зазнав руйнувань під час масованої атаки на Київ. Тоді в будівлі вибило вікна, значних пошкоджень зазнав ньюзрум, вибуховою хвилею знесло частину стелі в коридорах

Президент Володимир Зеленський назвав атаку "новою сторінкою російської деградації" та наголосив на необхідності міжнародної реакції на удари по українських медіа.

Сьогодні росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби

Він зазначив, що працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися.

Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям